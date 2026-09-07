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ФедералПресс

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Захарова признала факт давления на гостей ВЭФ со стороны Запада

Захарова признала факт давления на гостей ВЭФ со стороны Запада

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе Восточного экономического форума гости столкнулись с давлением со стороны западных провокаторов.

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