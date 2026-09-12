Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»

Обычный день в супермаркете внезапно прерывается агрессивным конфликтом. Напряжение нарастает, и, когда уговоры охранника перестают работать, исход решает одно резкое движение.
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Свежие комментарии
- Олег Смолин: Высш...
- Олег Смолин: Высш...
- Олег Смолин: Высш...
Правильно вдолбил этому недочеловеку. И в кишлак этого крикуна.
Здесь охранник был прав. Эти зверьки нормальных слов не понимают. Очень приятный ролик. И тихо стало сразу.
Ничего избегать не нужно. Охраннику браво. Сразу нужно бить ваххабитам в лыч.