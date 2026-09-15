AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 312 подписчиков

Netflix, YouTube и Amazon стали объединением за права стриминговых платформ

Netflix, YouTube и Amazon стали объединением за права стриминговых платформ

Видеохостинг YouTube, а также сервисы Netflix и Amazon стали учредителями нового альянса Streaming Access and Choice Alliance (SACA), который будет бороться за честную конкуренцию в стриминге, свободу потребительского выбора и технологические инновации, а также представлять интересы стриминговых платформ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым