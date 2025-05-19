Курс валют НБМ на 19 мая

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к евро и к доллару. В частности, за минувшие выходные дни он уступил единой европейской валюте еще почти четыре бана, а американской валюте - три с половиной бана, передает Noi.
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