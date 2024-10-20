К сыну певицы Валерии Алексею Шульгину подали иск более чем на полмиллиона долларов

Его рассмотрение отложено до конца ноября В Тверском суде Москвы к производству был принят иск к предпринимателю Алексею Шульгину от бизнесмена Валентина Демчука, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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