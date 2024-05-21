Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слухи о наличии у экс-обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.
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