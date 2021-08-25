ЭксклюзивПрогрессНайден древний сад Эдема?Найден древний сад Эдема? Одно из самых интригующих названий для современного археолога - Гобекли Тиле.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЧего я о себе не знаю? Знакомая 7 лет назад переехала в деревню, в глухую, почти тайгу. Фото шлёт , но не часто, до связи ещё дойти надо🙈 Вышла замуж в 52 года за егеря, бросила свои костюмчики, каблуки, театры, салоны. Она все это обожала, ну мы, её окружение, так думали. Обеспеченная жизнь, статусный муж, живущие за границей дети, отдых по всему миру-весь набор.. А вот ведь, на трассе сломалось машина, проезжавший мимо мужчина остановился помочь и все повернулось на 180. Когда приезжает, мы встречаемся. Совершенно другой человек, с таким лучистым взглядом, что хочется к этому свету душой прислониться.. Дети быковали года 3, не могли понять, как такое возможно? -Я никогда все это не любила, город, вечеринки, тусовку насквозь фальшивую. Но думала, что так правильно, раз всем хорошо. А мне было плохо, я просто этого не понимала и напряжения не замечала. В лесу я настоящая, это совершенно моё место и мой человек-смеётся Аля. Вот что мы о себе знаем? Я вот думала, что бегать люблю, что мне нравятся марафоны, полумарафоны, бегуны и одежда спортивная.. А нет, не мое. Я равнодушна к спорту, могу кайфануть от красоты спортивных вступлений, но все остальное-точно нет. Мой тогдашний муж этим увлекался и я, как верная и преданная, была уверена-и мне это нравится. Как и была уверена, что люблю готовить, проводить праздники и выходные у родственников мужа в деревне, легко могу терпеть эстетический дискомфорт. Какая-то личная глухота. И тупота. На что угодно настроено ухо, кроме своего сердца. Резать свой «покрой»-это жесть.. Хотя в этой жести находится огромная часть населения. Меняют личную, Богом сотканную «архитектуру» на статус, деньги, удобство, соответствие, безопасность и не понимают, а чего сердце ноет? Что со здоровьем? Что с настроением? Почему ничего не хочется? А образ жизни, потому что, против линии души. Она нам конечно сигналы всякие дает, но услышать же надо.. а она ведь не громко, почти шёпотом. А мы все ссым встать на свой путь. Ну да, мужества на это нужно.. а что терять то? Кроме добра, никого вреда 😂😂Комментировать
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