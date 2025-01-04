Безудержные колядки и гадания: что ни в коем случае нельзя делать на святки

Январь — это не только Новый год и Рождество, но и светлый, радостный период святок. URA.RU рассказывает, каких традиций в эти дни придерживаются православные и чего ни в коем случае нельзя делать на святки верующим.
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