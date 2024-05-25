Эксперты назвали кредитный рейтинг Петербурга

У города максимальный уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на наивысшем уровне по национальной шкале для России со «стабильным» прогнозом.
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