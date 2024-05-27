Израильская армия использует крав-магу, разработанную для защиты от антисемитов

За последние 30 лет интерес к обучению самообороне во многих странах значительно вырос. Люди выбирают разные виды борьбы, бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг, из-за чего боевые искусства, направленные более на развитие дисциплины, нежели ведения прямого боя, ушли на второй план.
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