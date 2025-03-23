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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «На неделе в «Ред Булл» пройдет экстренное собрание. Команда обеспокоена отставанием от лидеров»

Советник «Ред Булл» подтвердил, что в команде планируют провести экстренное собрание на грядущей неделе после слабых результатов Гран-при Китая, где Макс Ферстаппен с трудом финишировал четвертым.

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