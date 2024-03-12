«Все сдали. Смотреть невозможно». Ловчев — об игроках «Спартака»

Евгений Ловчев высказался об игровом спаде «Спартака». Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о последних неудачах красно-белых, заявив, что все игроки команды сдали и смотреть на них просто невозможно.
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