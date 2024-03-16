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Названы последствия возможного ядерного удара России по США

Названы последствия возможного ядерного удара России по США

Американский обозреватель назвал последствия гипотетического ядерного удара России.Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу призвал серьезно отнестись к словам президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

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