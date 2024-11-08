Многие простые украинцы не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Киева за поддержку Запада украинскими ресурсами.
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