DLC The Order of Giants расширит сюжет Indiana Jones and the Great Circle 4 сентября

DLC The Order of Giants расширит сюжет Indiana Jones and the Great Circle 4 сентябряMachineGames и Bethesda еще не закончили с приключенческим экшеном Indiana Jones and The Great Circle на подходе DLC The Order of Giants, бесплатное для владельцев премиального и коллекционного изданий.
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