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Журнал «Профиль»

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Банки обяжут полностью раскрывать условия денежных переводов и обслуживания карт

Президент России Владимир Путин подписал , обязывающий банки и платежные сервисы подробно раскрывать условия денежных переводов, онлайн-платежей и обслуживания банковских карт, включая операции через Систему быстрых платежей (СБП).

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