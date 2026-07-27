Банки обяжут полностью раскрывать условия денежных переводов и обслуживания карт

Президент России Владимир Путин подписал , обязывающий банки и платежные сервисы подробно раскрывать условия денежных переводов, онлайн-платежей и обслуживания банковских карт, включая операции через Систему быстрых платежей (СБП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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