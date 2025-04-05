Утерян кошелёк чёрный в районе магазинов Центральный и Победа,просьба вернуть хотя-бы карты и содержимое за вознаграждение.
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Утерян кошелёк чёрный в районе магазинов Центральный и Победа,просьба вернуть хотя-бы карты и содержимое за вознаграждение.