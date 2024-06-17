Современные школьники: сравнение поколений глазами учителя

Автор, бывший учитель, сравнивает современных школьников с теми, кого он учил четверть века назад. Он отмечает следующие изменения: Физическое и психическое здоровье: дети стали менее подвижными, быстро устают и теряют концентрацию.
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