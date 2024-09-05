Слух: в сети раскрыли особенности гарнитуры AirPods 4, которая может выйти уже в этом месяцеПо слухам, на предстоящей презентации Apple, которая состоится 9 сентября, компания представит новую беспроводную гарнитуру AirPods 4.
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