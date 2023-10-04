МО РФ: ВКС пресечена попытка атаки на Крым украинским десантом на катере и трех гидроциклах

Минобороны России сообщает о том, что десант ВСУ совершил очередную самоубийственную попытку, высадиться у мыса Тарханкут в Крыму ночью четвертого октября, авиация ликвидировала все поползновения боевиков.
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