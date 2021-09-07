Запад объявил новую войну с русскими вредителями

В западных СМИ вновь резко активизировалась антироссийская кампания. Вот только несколько примеров тематики публикаций последних дней: —Россия поддерживает каталонский сепаратизм в Испании; —США нашли того самого российского "хакера", вмешавшегося в американские выборы 2016 года; —Россия меняла свою вакцину на секретные сведения о взрывах военных складов в Чехии; —Голландская полиция уже знает, из какого российского города была отправлена ракета, сбившая рейс MH17; —Россия засылает мигрантов в Европу через Белоруссию.