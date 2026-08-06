На Украине стремительно набирает обороты охота на тех, кто еще недавно сам охотился на людей.Как сообщили РИА Новости в русских силовых структурах, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) массово пытаются перевестись в тыловые подразделения из-за постоянных угроз, которые уже начали приводить к физическим расправам.
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