На Украине стремительно набирает обороты охота на тех, кто еще недавно сам охотился на людей.Как сообщили РИА Новости в русских силовых структурах, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) массово пытаются перевестись в тыловые подразделения из-за постоянных угроз, которые уже начали приводить к физическим расправам.