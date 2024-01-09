Ленобласть проведёт аудит энергопотребления для повышения надёжности коммунальной сферы

В новогодние праздники в регионе зафиксировано 211 аварий на сетях электроснабжения. Ленобласть проведёт аудит энергопотребления проблемных территорий, включая СНТ и ДНП, для повышения надёжности коммунальной сферы.
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