Франция ведет переговоры о покупке индийской РСЗО «Pinaka»

Франция ведет предварительные переговоры о покупке индийской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Pinaka», заявил 10 февраля генеральный директор по ракетам и стратегическим системам Индийской организации оборонных исследований и разработок Уммаланенни Раджа Бабу, сообщило Reuters.
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