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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк об РПЛ: «Есть «Зенит» и все остальные. За семь туров всякое может произойти, но не в нашем чемпионате» 

В субботу петербуржцы обыграли «Краснодар» (2:1) и лидируют в таблице с 4-очковым отрывом. — В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные.

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