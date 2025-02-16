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В Москве мужчина до смерти избил пенсионера

В Москве мужчина до смерти избил пенсионера

Нападение на пенсионера произошло на Ленинградском проспекте.На севере Москвы мужчина в ходе конфликта с пенсионеров до смерти его забил.

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