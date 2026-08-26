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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта об Альваресе: «Атлетико» сказал, что не продаст его из-за отсутствия замены, но вел переговоры с другими клубами. «Барса» все еще готова сделать предложение»

Президент «Барселоны»  Жоан Лапорта высказался о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего «Атлетико»  Хулиана Альвареса .

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