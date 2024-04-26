Паркетники Toyota bZ3C и bZ3X расширят электрическую гамму

Паркетники Toyota bZ3C и bZ3X расширят электрическую гаммуБездонный китайский рынок благоволит электромобилям, что заставляет даже таких консервативных автопроизводителей, как Toyota, ударными темпами электрифицировать локальную гамму.
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