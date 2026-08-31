В Рязанской области с начала пожароопасного сезона от огня пострадали 2,17 га леса

За прошедшую неделю на землях государственного лесного фонда пожаров не зафиксировано. Пожароопасный сезон открыт на территории всей Рязанской области.
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