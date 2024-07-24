Мечта о небе: мужчина построил самолет для семьи в собственном саду

Фото: fishki.net Ашок Алисерил Тамаракшан, инженер-механик из Эссекса, Англия, всегда мечтал о небе. Переехав более десяти лет назад недалеко от аэродрома, он всерьез задумался о том, чтобы стать пилотом.
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