Финансовый регулятор Гонконга назвал криптокомпаниям дэдлайн для получения лицензии на работу

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) вводит строгий надзор над местными криптовалютными платформами обязав их либо подать заявку на получение лицензии до 29 февраля, либо закрыться к 31 маю 2024 года.
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