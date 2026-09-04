Ferrari's Hybrid Hangover: Collectors Stampede Into Legacy V8s And V12s Exotic-car collectors continue to shun hybrid Ferraris (Read May's sportscar report) in favor of legacy V8 and V12 petrol-powered models, pushing used-car values sharply higher.
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