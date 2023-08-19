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Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию "экономическим карликом"

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию "экономическим карликом"

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель утверждает, что Россия является "экономическим карликом".

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Что остается дураку от страха и беспомощности ? Только из бункера пытаться &quot;уколоть &quot; обидчика , т. е. Россию. Политический дебил . И таких в евросоюзе на сто лет припасено . Смешон и мерзок .
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