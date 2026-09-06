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Военное обозрение

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Экс-директор ЦРУ: Базы США в восточной части Персидского залива нежизнеспособны

Экс-директор ЦРУ: Базы США в восточной части Персидского залива нежизнеспособны

Тем временем КСИР в ответ на американский удар по танкеру атаковал несколько судов в Персидском заливе и в районе Ормуза.

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