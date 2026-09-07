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5koleso.ru

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Внедорожники Galloper возвращаются на рынок: их будут выпускать на базе китайских Nissan

Бренд Galloper был создан Hyundai и Mitsubishi в начале 1990-х годов. Его первый автомобиль был выпущен на базе Mitsubishi Pajero.

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