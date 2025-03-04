Выход хоррора-долгостроя ASYLUM от создателя легендарной Scratches отложен на неде...

Выход хоррора-долгостроя ASYLUM от создателя легендарной Scratches отложен на неделюАнонсированный ещё в 2010 году хоррор ASYLUM, не так давно впервые получиший точную дату выхода – 6 марта 2025 года – всё же немного задержится.
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