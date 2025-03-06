Курский «Дэдпул» выжил в горящем автобусе и собирается вновь спасать людей

«Я действительно выгляжу как Дэдпул без маски»: рассказывает ИА Регнум обычный водитель рейсового автобуса из Курска Александр Малыхин, который во время поездки с гуманитарным грузом к жителям приграничных регионов едва не сгорел в собственной маршрутке.
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