Курский «Дэдпул» выжил в горящем автобусе и собирается вновь спасать людей

«Я действительно выгляжу как Дэдпул без маски»: рассказывает ИА Регнум обычный водитель рейсового автобуса из Курска Александр Малыхин, который во время поездки с гуманитарным грузом к жителям приграничных регионов едва не сгорел в собственной маршрутке.