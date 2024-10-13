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ТАСС: ВСУ мобилизуют людей в «пунктах несокрушимости»

ТАСС: ВСУ мобилизуют людей в «пунктах несокрушимости»

Киев, Украина. Фото: unsplash.com  Беженец Автор: Григорий Лебедев Беженец из Угледара в беседе с агентством ТАСС рассказал, что украинские военные организовали в городе «пункт несокрушимости», где жители могли пользоваться стабильным интернетом.

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