ТАСС: ВСУ мобилизуют людей в «пунктах несокрушимости»

Киев, Украина. Фото: unsplash.com Беженец Автор: Григорий Лебедев Беженец из Угледара в беседе с агентством ТАСС рассказал, что украинские военные организовали в городе «пункт несокрушимости», где жители могли пользоваться стабильным интернетом.