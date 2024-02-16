Лукашенко обратился к народу Литвы, предупредив его об угрозе войны

Президент Белоруссии обратился к литовцам, сказав о нацеленном на его страну оружии.16 февраля Александр Лукашенко направил в адрес литовского народа поздравительную телеграмму с Днем восстановления литовской государственности.
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