Минобороны России: ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области.
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