В РАН отметили сложности в поиске разумной внеземной жизни несмотря на обнаружение микробов

Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислава Ананьева заявила, что человечество может обнаружить множество планет с микроорганизмами, однако это не обязательно приведёт к выявлению разумной внеземной жизни.