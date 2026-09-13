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FiNE NEWS

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В РАН отметили сложности в поиске разумной внеземной жизни несмотря на обнаружение микробов

Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислава Ананьева заявила, что человечество может обнаружить множество планет с микроорганизмами, однако это не обязательно приведёт к выявлению разумной внеземной жизни.

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