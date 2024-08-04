Исследователи подчёркивают, что шизофрения — это сложное генетическое заболевание

Патрик Салливан (Patrick Sullivan), представляющий Медицинскую школу Университета Северной Каролины (UNC School of Medicine), и исследователи из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Стокгольме, Швеция, разработали исчерпывающее описание генетических факторов, влияющих на развитие шизофрении.
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