Представлен автомобиль следующего поколения с технологией Silent Drive от GM

GM представляет тактический автомобиль следующего поколения с электрической технологией Silent Drive GM представила свой новый тактический автомобиль, оснащенный электродвигателями на передней и задней осях, которые позволяют использовать технологии Silent Drive и Silent Watch, затрудняющие обнаружение машин на поле боя.
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