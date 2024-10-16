Представлен автомобиль следующего поколения с технологией Silent Drive от GM

GM представляет тактический автомобиль следующего поколения с электрической технологией Silent Drive GM представила свой новый тактический автомобиль, оснащенный электродвигателями на передней и задней осях, которые позволяют использовать технологии Silent Drive и Silent Watch, затрудняющие обнаружение машин на поле боя.