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proavto21

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Почему новый двигатель для ВАЗ-2107 стоит дороже самой машины и кто его покупает

Почему новый двигатель для ВАЗ-2107 стоит дороже самой машины и кто его покупает

Когда впервые видишь ценник в 140 тысяч рублей за двигатель для классической «семёрки», а рядом находишь объявление о продаже самой машины на ходу за 60–70 тысяч, возникает закономерный вопрос: что вообще происходит? На первый взгляд это напоминает какую-то экономическую нелепость.

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