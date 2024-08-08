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В Минздраве нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года

В Минздраве нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа Власти придумали, как сделать пожилых россиян здоровыми и активными, чтобы достигнуть целей нового национального проекта, согласно которому средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 74 лет до 81 года, пишет "Парламентская газета".

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Комментарии
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А
Александр
Бред Минздрава, как сивой кобылы
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17 час.
Кот Рыжый
Очередной лохотрон? Или что то новое, в =распиле= выделенных для медицины средств?!
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15 час.

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