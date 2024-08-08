В Минздраве нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа Власти придумали, как сделать пожилых россиян здоровыми и активными, чтобы достигнуть целей нового национального проекта, согласно которому средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 74 лет до 81 года, пишет "Парламентская газета".
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