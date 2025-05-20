Более 500 аварий на объектах ЖКХ выявили за этот отопительный период

За отопительный сезон 2024-2025 годов в регионе зарегистрировано 569 технологических происшествий. Об этом на пресс-конференции сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Алексей Юсупов.
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