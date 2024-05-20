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Новая статья: Обзор ноутбука Digma Pro Breve: максимум производительности в бюджет...

Новая статья: Обзор ноутбука Digma Pro Breve: максимум производительности в бюджет...

Новая статья: Обзор ноутбука Digma Pro Breve: максимум производительности в бюджетном сегментеКак думаете, может ли 15,6-дюймовый ноутбук с IPS-экраном, AMD Ryzen 7 5800U, 16 Гбайт оперативной памяти, 512 Гбайт SSD и полным набором необходимых интерфейсов стоить сегодня 49 тысяч рублей? Вот и мы думали, что не может, а компания Digma Pro своим новым Breve утверждает обратное.

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