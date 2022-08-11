"Размотался моментально": жёсткое ДТП на трассе в эти минуты - видео

"Размотался моментально": жёсткое ДТП на трассе в эти минуты - видео

Жёсткое ДТП на трассе в эти минуты. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале dpscontrolprim (12+), авария произошла в Приморье перед въездом в Находку.

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