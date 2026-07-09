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Светлов о восстановлении ОКР: «В хоккее на первых ролях – страны, которые пропитаны политикой и имеют мало общего со здравым смыслом. Будут упорствовать до последнего»

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов  оценил решение МОК о временном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

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