Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российскому теневому танкерному флоту объявлена блокада, но неожиданно на помощь пришли Токаев и арабы

Российскому теневому танкерному флоту объявлена блокада, но неожиданно на помощь пришли Токаев и арабы

БЛОГ  ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  После того, как Россия открыла в арабских офшорах свои компании, которые начали торговать российскими энергоресурсами по всему миру, обрушив Женевскую и частично Лондонскую биржи (подробнее в статье ниже), и сумели обойти потолок цен, попутно заработав для бюджета России миллиарды, запад объявил российскому танкерному флоту блокаду ("Браво.

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